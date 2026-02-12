12 лютого – яке сьогодні свято та головні події

12 лютого святкують Міжнародний день науки і гуманізму.

Фото: Getty Images

У четвер, 12 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 лютого в Україні і світі святкують День сексуального і репродуктивного здоров’я. Його мета — привернути увагу до питань планування сім’ї, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, відповідального батьківства, а також поваги до власного тіла й меж. Важливий акцент робиться і на репродуктивних правах, рівному доступі до медичної допомоги та подоланні стигматизації навколо тем сексуальності.

Також 12 лютого Міжнародний день проти використання дітей-солдатів (День червоної руки). Цей день покликаний привернути увагу до трагедії тисяч дітей у світі, яких змушують воювати, бути розвідниками, носіями зброї чи виконувати допоміжні, але небезпечні завдання. Використання дітей у війнах грубо порушує їхні права, позбавляє дитинства, освіти й часто залишає глибокі психологічні травми на все життя.

А ще 12 лютого Міжнародний день шлюбних агентств. Цей день нагадує, що шлюбні агентства та служби знайомств — це не лише про романтику, а й про психологічну сумісність, довіру, відповідальність і свідомий вибір. Вони допомагають людям, які цінують серйозні наміри, зекономити час і уникнути випадкових розчарувань.

12 лютого святкують День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму). День Дарвіна вшановує ідею еволюції як фундаментального наукового пояснення розвитку життя на Землі, а також підкреслює важливість досліджень, допитливості й відкритості до нових знань. Він нагадує, що наука допомагає людству краще розуміти світ і відповідально впливати на майбутнє.

Яке сьогодні церковне свято

12 лютого віряни святкують День пам’яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Він був обраний архієпископом Антіохії близько 360 року та прославився твердим сповіданням православної віри в часи жорстокої боротьби з аріанською єрессю. За свою принципову позицію Мелетій неодноразово зазнавав вигнання, але щоразу повертався до пастви, залишаючись для неї символом духовної мужності й єдності. Саме він відіграв ключову роль у примиренні православних християн Антіохії.

Календар важливих подій за 12 лютого

1502 рік — оприлюднюють указ королеви Кастилії Ізабели, яким заборонялося сповідувати іслам;

1541 рік — Педро де Вальдивія засновує нинішню столицю Чилі Сантьяго;

1832 рік — Еквадор анексовує Галапагоські острови;

1918 рік — у Коростені Мала Рада УНР приймає Володимирів Тризуб як великий і малий герб Української держави;

1924 рік — мумію Тутанхамона виймають з гробниці через 15 місяців після її відкриття;

1931 рік — у присутності папи Пія XI та Гульєльмо Марконі розпочинає мовлення Радіо Ватикану;

1936 рік — в Музеї українського мистецтва у Києві відкривається перша виставка народного мистецтва України;

1939 рік — в автономному Закарпатті відбуваються перші вибори до Сойму Карпатської України;

1946 рік — Вінстон Черчилль вперше промовляє улюблену фразу всіх політиків: "No Comments" ("Без коментарів");

1947 рік — Dior представляє революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди;

1949 рік — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації "Війни світів", натовп спалює радіостанцію і місцеву газету;

1960 рік — у Києві стає до ладу перший український ядерний реактор;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Латвією;

1992 рік — Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнає незалежність України;

2002 рік — у Гаазі починається суд над Слободаном Милошевичем.

