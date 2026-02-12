  1. Общество

12 февраля – какой сегодня праздник и главные события

09:58, 12 февраля 2026
12 февраля празднуют Международный день науки и гуманизма.
12 февраля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: Getty Images
В четверг, 12 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 февраля в Украине и мире празднуют День сексуального и репродуктивного здоровья. Его цель — привлечь внимание к вопросам планирования семьи, профилактике инфекций, передающихся половым путем, ответственного отцовства, а также уважения к собственному телу и границам. Важный акцент делается и на репродуктивных правах, равном доступе к медицинской помощи и преодолении стигматизации вокруг тем сексуальности.

Также 12 февраля Международный день против использования детей-солдатов (День красной руки). Этот день призван обратить внимание на трагедию тысяч детей в мире, которых заставляют воевать, быть разведчиками, носителями оружия или выполнять вспомогательные, но опасные задачи. Использование детей в войнах грубо нарушает их права, лишает детства, образования и часто оставляет глубокие психологические травмы на всю жизнь.

А еще 12 февраля Международный день брачных агентств. Этот день напоминает, что брачные агентства и службы знакомств — это не только романтика, но и психологическая совместимость, доверие, ответственность и сознательный выбор. Они помогают людям, которые ценят серьезные намерения, сэкономить время и избежать случайных разочарований.

12 февраля празднуют День Дарвина (Международный день науки и гуманизма). День Дарвина отмечает идею эволюции как фундаментального научного объяснения развития жизни на Земле, а также подчеркивает важность исследований, любознательности и открытости к новым знаниям. Он напоминает, что наука помогает человечеству лучше понимать мир и ответственно воздействовать на будущее.

Какой сегодня церковный праздник

12 февраля верующие празднуют День памяти святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. Он был избран архиепископом Антиохии около 360 и прославился твердым исповеданием православной веры во времена жестокой борьбы с арианской ересью. За свою принципиальную позицию Мелетий неоднократно подвергался изгнанию, но каждый раз возвращался к пастве, оставаясь для нее символом духовного мужества и единства. Именно он сыграл ключевую роль в примирении православных христиан Антиохии.

Календарь важных событий 12 февраля

1502 год — обнародуют указ королевы Кастилии Изабеллы, которым запрещалось исповедовать ислам;

1541 год — Педро де Вальдивия основывает нынешнюю столицу Чили Сантьяго;

1832 год — Эквадор аннексирует Галапагосские острова;

1918 год — в Коростене Малый Совет УНР принимает Владимиров Тризуб как большой и малый герб Украинского государства;

1924 год — мумию Тутанхамона вынимают из гробницы через 15 месяцев после ее открытия;

1931 год — в присутствии папы Пия XI и Гульельмо Маркони начинает вещание Радио Ватикана;

1936 год — в Музее украинского искусства в Киеве открывается первая выставка народного искусства Украины;

1939 год — в автономном Закарпатье проходят первые выборы в Сейма Карпатской Украины;

1946 год — Уинстон Черчилль впервые произносит любимую фразу всех политиков: "No Comments" ("Без комментариев");

1947 год – Dior представляет революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды;

1949 год — в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации "Войны миров", толпа сжигает радиостанцию и местную газету;

1960 год — в Киеве вступает в строй первый украинский ядерный реактор;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Латвией;

1992 год — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признает независимость Украины;

2002 год — в Гааге начинается суд над Слободаном Милошевичем.

