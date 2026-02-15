  1. Суспільство

15 лютого – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 15 лютого 2026
Цього дня в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.
Фото: Adobe Stock
15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Пам’ятна дата встановлена Указом Президента України від 11 лютого 2004 року № 180/2004. Цей день приурочений до річниці виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році. Щороку його відзначають як день пам’яті військовослужбовців, які виконували обов’язок у локальних збройних конфліктах за межами країни.

Також 15 лютого відзначають Міжнародний день дітей, хворих на рак, Всесвітній день комп’ютера, День кіберспорту в Україні, Міжнародний день зелених стін, Всесвітній день бегемота, Міжнародний день синдрому Ангельмана, Міжнародний день самотності, Всесвітній день китів, День перезавантаження кохання, Європейський день операційної медичної сестри та День поінформованості про холостяковий спосіб життя.

Серед історичних подій цього дня:

  • 1919 року Українська Національна Рада ЗУНР ухвалила закон про використання української мови в державних установах;
  • 1926 року в парламенті Естонії виголошено найдовшу в історії парламентську промову — вона тривала 11 годин;
  • 1939 року в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше пролунали позивні «Радіо Запоріжжя»;
  • 1971 року Велика Британія та Ірландія перейшли на десяткову грошову систему;
  • 1989 року в Києві створено Ініціативний комітет відновлення Української автокефальної православної церкви в Україні.

У церковному календарі 15 лютого — день пам’яті святого апостола Онисима, одного із сімдесяти апостолів та учня апостола Павла. За церковним переданням, він був рабом Филимона, згодом навернувся до християнства, став єпископом в Ефесі та прийняв мученицьку смерть за віру.

Іменини цього дня відзначають Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен та Софія.

яке сьогодні свято

