15 февраля – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 15 февраля 2026
В этот день в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств.
15 февраля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: Adobe Stock
15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Памятная дата установлена Указом Президента Украины от 11 февраля 2004 года № 180/2004. Этот день приурочен к годовщине вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Ежегодно его отмечают как день памяти военнослужащих, выполнявших свой долг в локальных вооруженных конфликтах за пределами страны.

Также 15 февраля отмечают Международный день детей, больных раком, Всемирный день компьютера, День киберспорта в Украине, Международный день зеленых стен, Всемирный день бегемота, Международный день синдрома Ангельмана, Международный день одиночества, Всемирный день китов, День перезагрузки любви, Европейский день операционной медицинской сестры и День осведомленности о холостяцком образе жизни.

Среди исторических событий этого дня:

  • В 1919 году Украинский Национальный Совет ЗУНР принял закон об использовании украинского языка в государственных учреждениях;
  • В 1926 году в парламенте Эстонии была произнесена самая длинная в истории парламентская речь — она длилась 11 часов;
  • В 1939 году в областном эфире новосозданной Запорожской области впервые прозвучали позывные «Радио Запорожье»;
  • В 1971 году Великобритания и Ирландия перешли на десятичную денежную систему;
  • В 1989 году в Киеве был создан Инициативный комитет по восстановлению Украинской автокефальной православной церкви в Украине.

В церковном календаре 15 февраля — день памяти святого апостола Онисима, одного из семидесяти апостолов и ученика апостола Павла. По церковному преданию, он был рабом Филимона, впоследствии обратился в христианство, стал епископом в Эфесе и принял мученическую смерть за веру.

Именины в этот день отмечают Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен и София.

