Українців попередили про нічні заморозки: прогнозується до -3 градусів

В Україні прогнозуються небезпечні метеорологічні явища.

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про нічні заморозки на поверхні ґрунту.

Так, вночі 3 травня в центральних, південних, східних та Сумській областях, а також вночі 4 травня на сході країни прогнозуються на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Український гідрометеорологічний центр додав, що оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, до України прийде довгоочікуване потепління, яке принесе потужний антициклон. Он забезпечить суху, переважно сонячну погоду в Україні всі вихідні.

