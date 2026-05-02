Украинцев предупредили о ночных заморозках: прогнозируется до -3 градусов

В Украине прогнозируются опасные метеорологические явления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан о ночных заморозках на поверхности почвы.

Так, ночью 3 мая в центральных, южных, восточных и Сумской областях, а также ночью 4 мая на востоке страны прогнозируются на поверхности почвы заморозки 0–3°.

Украинский гидрометеорологический центр добавил, что объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Украину придет долгожданное потепление, которое принесет мощный антициклон. Он обеспечит сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине все выходные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.