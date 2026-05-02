В Украину идет потепление, но будут и «сюрпризы»

Антициклон «Winfried» принесет в Украину сухие тропические массы прямо из Северной Африки.

В Украину придет долгожданное потепление, которое принесет мощный антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 3 мая еще потеплеет: днем воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла, на западе столбики термометров будут показывать от +16 до +22 градусов.

Отмечается, что антициклон обеспечит сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине все выходные. Небольшие дожди возможны только в субботу в Черновицкой, Херсонской области и в Крыму.

«На неделе в Украине еще потеплеет, до +17…+24 градусов, но следующими выходными температура воздуха снова несколько снизится», — прогнозирует Диденко.

В свою очередь начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань подчеркнул, что арктический холод постепенно отступает на восток, освобождая пространство для мощного антициклона «Winfried», который принесет в Украину сухие тропические массы прямо из Северной Африки.

По словам синоптика, на выходных по всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода с вполне комфортными дневными показателями в пределах 12–17 градусов тепла. Однако синоптик предупреждает, что несмотря на дневное прогревание, в ночные часы все еще будет сохраняться опасность заморозков от 0 до -3 градусов мороза.

