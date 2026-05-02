  1. Суспільство

До України йде потепління, але будуть і «сюрпризи»

09:06, 2 травня 2026
Антициклон «Winfried» принесе в Україну сухі тропічні маси прямо з Північної Африки.
Фото: cats.com
До України прийде довгоочікуване потепління, яке принесе потужний антициклон. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 3 травня, ще потеплішає: вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів тепла, на заході стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +22 градусів.

Зазначається, що антициклон забезпечить суху, переважно сонячну погоду в Україні всі вихідні. Невеликі дощі можливі лише у суботу у Чернівецькій, Херсонській області та в Криму.

«На тижні в Україні ще потеплішає, до +17+24 градусів, але наступними вихідними температура повітря знову дещо знизиться», — прогнозує Діденко.

У свою чергу начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань підкреслив, що арктичний холод поступово відступає на схід, звільняючи простір для потужного антициклону «Winfried», який принесе в Україну сухі тропічні маси прямо з Північної Африки.

За словами синоптика, на вихідних по всій території країни очікується суха та сонячна погода з цілком комфортними денними показниками в межах 12–17 градусів тепла. Проте синоптик застерігає, що попри денне прогрівання, у нічні години все ще зберігатиметься небезпека заморозків від 0 до -3 градусів морозу.  

