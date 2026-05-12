12 травня – яке сьогодні свято та головні події

У вівторок, 12 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день медичних сестер. Саме цього дня народилася Флоренс Найтінгейл — засновниця сучасної системи сестринської справи, яка зробила величезний внесок у розвиток медицини та догляду за пацієнтами. Свято започаткувала Міжнародна рада медсестер, щоб вшанувати працю фахівців, які щодня рятують життя, підтримують хворих і допомагають лікарям у лікуванні.

12 травня святкують Міжнародний день здоров’я рослин. Це свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй, щоб наголосити на важливості захисту рослин для життя людей, продовольчої безпеки та збереження довкілля. Здорові рослини є основою екосистеми: вони забезпечують кисень, очищують повітря, слугують їжею для людей і тварин, а також підтримують економіку багатьох країн через сільське господарство. Водночас рослинам загрожують шкідники, хвороби, зміни клімату та забруднення довкілля.

12 травня святкують День екологічної освіти. Це важлива дата, покликана нагадати суспільству про значення екологічних знань, відповідального ставлення до природи та формування корисних звичок для збереження довкілля. Мета цього дня — популяризувати екологічну культуру серед дітей і дорослих, навчати ощадливому використанню природних ресурсів, сортуванню відходів, збереженню води та енергії. Саме через освіту люди вчаться розуміти вплив своїх дій на навколишній світ.

Яке сьогодні церковне свято

12 травня віряни святкують День пам’яті святих Епіфанія і Германа. Ревні служителі віри, які присвятили своє життя Богові, молитві та духовному наставництву. Вони прославилися благочестям, мудрістю та непохитною відданістю християнським цінностям. Їх згадують як приклад смирення, стійкості у випробуваннях і щирого служіння людям. Пам’ять про них віряни вшановують молитвою, просячи духовної підтримки та заступництва.

Календар важливих подій за 12 травня

996 рік — в Києві освячено першу кам’яну церкву на Русі — Десятинну;

1311 рік — в Інквізиції у Франції публічно стратили 54 лицарів Ордену тамплієрів;

1364 рік — у Кракові засновано Ягеллонський університет;

1497 рік — Папа римський відлучив від Церкви флорентійського ченця Джироламо Савонаролу за єресь;

1551 рік — в Лімі, на базі монастирської школи Домініканського ордена, відкрито університет Сан-Маркос — перший університет на американському континенті;

1881 рік — Франція встановила протекторат над Тунісом;

1926 рік — в Польщі розпочався Травневий переворот, що призвів до встановлення авторитарного режиму Санації;

1926 рік — Руаль Амундсен і Умберто Нобіле здійснили політ на дирижаблі через Північний полюс;

1929 рік — у Львові створена організація західноукраїнських письменників “Горно”, що підтримувала марксистські та радянофільські погляди;

1937 рік — компанія Бі-Бі-Сі здійснила першу в історії телетрансляцію: показано церемонію коронації короля Георга VI;

1954 рік — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО;

1993 рік — Естонію прийняли до Ради Європи;

1994 рік — Азербайджан і Нагірно-Карабаська Республіка припинили бойові дії згідно з Бішкекським протоколом;

2004 рік — в англіканській церкві запровадили посаду вебсвященика, що опікується приходом в Мережі;

2007 рік — Андрій Данилко зайняв друге місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, поступившись Марії Шерифович із Сербії.

