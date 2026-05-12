12 мая – какой сегодня праздник и главные события

12 мая в Украине и мире празднуют Международный день медицинских сестер.

Во вторник, 12 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 мая в Украине и мире празднуют Международный день медицинских сестер. Именно в этот день родилась Флоренс Найтингейл — основательница современной системы сестринского дела, внесшая огромный вклад в развитие медицины и ухода за пациентами. Праздник начал Международный совет медсестер, чтобы почтить труд специалистов, которые ежедневно спасают жизнь, поддерживают больных и помогают врачам в лечении.

12 мая празднуют Международный день здоровья растений. Этот праздник начал Организация Объединенных Наций, чтобы отметить важность защиты растений для жизни людей, продовольственной безопасности и сохранения окружающей среды. Здоровые растения являются основой экосистемы: они снабжают кислород, очищают воздух, служат пищей для людей и животных, а также поддерживают экономику многих стран через сельское хозяйство. В то же время, растениям угрожают вредители, болезни, изменения климата и загрязнение окружающей среды.

12 мая празднуют День экологического образования. Это важная дата, призванная напомнить обществу о значении экологических знаний, ответственном отношении к природе и формировании полезных привычек для сохранения окружающей среды. Цель этого дня — популяризировать экологическую культуру среди детей и взрослых, обучать экономному использованию природных ресурсов, сортировке отходов, хранению воды и энергии. Именно через образование люди учатся понимать влияние своих действий на окружающий мир.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 12 мая, верующие празднуют День памяти святых Эпифания и Германа. Ревные служители веры, которые посвятили свою жизнь Богу, молитве и духовному наставничеству. Они прославились благочестием, мудростью и непреклонной преданностью христианским ценностям. Их упоминают как пример смирения, стойкости в испытаниях и искреннего служения людям. Память о них верующие чтят молитвой, прося духовной поддержки и покровительства.

Календарь важных событий за 12 мая

996 год — в Киеве освящена первая каменная церковь на Руси — Десятинная;

1311 — в Инквизиции во Франции публично казнили 54 рыцарей Ордена тамплиеров;

1364 год — в Кракове основан Ягеллонский университет;

1497 — Папа римский отлучил от Церкви флорентийского монаха Джироламо Савонаролу за ересь;

1551 — в Лиме, на базе монастырской школы Доминиканского ордена, открыт университет Сан-Маркос — первый университет на американском континенте;

1881 год — Франция установила протекторат над Тунисом;

1926 — в Польше начался Майский переворот, приведший к установлению авторитарного режима Санации;

1926 год — Руаль Амундсен и Умберто Нобиле совершили полет на дирижабле через Северный полюс;

1929 год — во Львове создана организация западноукраинских писателей “Горно”, которая поддерживала марксистские и советофильские взгляды;

1937 год — компания Би-Би-Си осуществила первую в истории телетрансляцию: показана церемония коронации короля Георга VI;

1954 год — УССР стала постоянным членом ЮНЕСКО;

1993 год — Эстонию приняли в Совет Европы;

1994 год — Азербайджан и Нагорно-Карабахская Республика прекратили боевые действия согласно Бишкекскому протоколу;

2004 год — в англиканской церкви ввели должность вебсвященника, который занимается приходом в Сети;

2007 год — Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе “Евровидение-2007”, уступив Марии Шерифович из Сербии.

