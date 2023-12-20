З України хотіли вивезти палеонтологічний ексклюзив, якому понад 160 млн років, фото

Митники помітили ексклюзивну скам’янілість юрського періоду, яку хотіли незаконно переслати за кордон.

Фото: Державна митна служба

Працівники Київської митниці не допустили пересилання через кордон ексклюзивної скам’янілісті юрського періоду. Про це повідомила Державна митна служба.

У відомстві розповіли, що "незвичний шорсткий камінець з наростами" привернув увагу. Його вирішили передати в музей, щоб там оцінили цінність скам’янілості.

Виявилось, що "камінець" — це панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp. "З позиції палеонтолога, це — ексклюзив", — підкреслили в митній службі.

Експерти вважають, що скам’янілість могли знайти у селі Трахтемирів в Черкаській області — в басейні Дніпра. Геологічний вік знахідки становить приблизно 161-165 мільйонів років.

"Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість. Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина", — додали митники.

Спеціалісти порадили внести скам’янілість у Державний реєстр національного надбання та Музейний фонд.

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