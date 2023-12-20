Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

Купівлю, виробництво та перевезення медичного канабісу легалізовано, — Рада прийняла закон

Як зазначила нардеп Ірина Геращенко, це закон «не про медичний канабіс, а про його промислове виробництво».

ВККС звернулася до СБУ, ГУР та МЗС щодо підтвердження чи спростування громадянства рф у Романа Ігнатова

Також вирішили створити робочу групу, яка буде займатися встановленням істини у питанні наявності чи відсутності громадянства рф у голови ВККС.

Як голова ВККС Роман Ігнатов в свій час пояснив чутки про наявність у нього російського громадянства

Раніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Роман Ігнатов вже пояснював, чи є у нього російське громадянство.

Вести засідання ВККС, вочевидь, поки буде Руслан Сидорович

ВККС вирішило вжити заходи у зв’язку з опублікуванням у ЗМІ даних про російське громадянство голови ВККС.

  1. Фото
  2. / В Україні

З України хотіли вивезти палеонтологічний ексклюзив, якому понад 160 млн років, фото

21:31, 20 грудня 2023
Митники помітили ексклюзивну скам’янілість юрського періоду, яку хотіли незаконно переслати за кордон.
З України хотіли вивезти палеонтологічний ексклюзив, якому понад 160 млн років, фото
Фото: Державна митна служба
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Працівники Київської митниці не допустили пересилання через кордон ексклюзивної скам’янілісті юрського періоду. Про це повідомила Державна митна служба.

У відомстві розповіли, що "незвичний шорсткий камінець з наростами" привернув увагу. Його вирішили передати в музей, щоб там оцінили цінність скам’янілості.

Виявилось, що "камінець" — це панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp. "З позиції палеонтолога, це — ексклюзив", — підкреслили в митній службі.

Експерти вважають, що скам’янілість могли знайти у селі Трахтемирів в Черкаській області — в басейні Дніпра. Геологічний вік знахідки становить приблизно 161-165 мільйонів років.

"Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість. Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина", — додали митники.

Спеціалісти порадили внести скам’янілість у Державний реєстр національного надбання та Музейний фонд.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду