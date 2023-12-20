Втік за кордон, коли отримав бойову повістку: у Києві повідомили про підозру ухилянту

Чоловік ухилився від призову та незаконно перетнув кордон України.

Фото: today.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за ухилення від призову на військову службу. Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що у грудні 2022 року 39-річний уродженець Луганської області пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Відстрочок від призову у нього не було.

«Чоловік, перебуваючи на військовому обліку отримав бойову повістку, але так і не з’явився до збірного пункту. Працівниками поліції встановлено, що дана особа ухилилась від призову та незаконно перетнула кордон України», - повідомили у поліції.

За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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