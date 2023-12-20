За даними митниці, він міг сприяти контрабанді електронних сигарет з Румунії на понад 40 млн грн.

Виконувача обов'язків керівника Чернівецької митниці звільнили через можливу причетність до контрабанди електронних сигарет. Про це інформує Державна митна служба.

Як повідомляється, у серпні під час позапланової перевірки виявили, що посадовці могли допомогти ввезти з Румунії в Україну поза митним контролем електронні сигарети на суму у понад 40 млн гривень. Митні органи Румунії підтвердили цю інформацію.

Правоохоронці встановлюють всіх, хто може бути причетним до цієї схеми. Вжито дисциплінарних заходів до 17 митників, а керівника Чернівецької митниці звільнили.

Також двом митникам повідомили підозри у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними ЗМІ, обов'язки керівника Чернівецької митниці виконує Юрій Герасимов.

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