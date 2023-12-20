Ремонт зі збитками в 700 тисяч гривень: посадовців Ужгородської міськради викрили на розкраданні

Встановлено, що посадові особи місьради, комунального підприємства та підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель КП.

Фото: suspilne.media

Посадовців Ужгородської міської ради викрили на розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зокрема, правоохоронці викрили схему розкрадання коштів із місцевого бюджету посадовцями Ужгородської міської ради у змові з місцевим підприємцем. Вони під час проведення ремонтних робіт завдали збитків державі у 700 тисяч гривень.

Серед підозрюваних - начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.

Встановлено, що посадові особи Департаменту місьради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.

Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками.

У середу, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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