Обійняв посаду «начальника управління ЖКГ»: на Харківщині повідомили про підозру колаборанту

Мешканець м. Ізюм добровільно обійняв посаду «начальника управління ЖКГ».

У Харківській області правоохоронці заочно повідомили про підозру 32-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, наприкінці червня минулого року мешканець м. Ізюм добровільно обійняв посаду «начальника управління ЖКГ тимчасової військово-цивільної адміністрації Ізюмського району».

На псевдопосаді він перебував до початку вересня 2022 року.

«Підозрюваний виконував всі вказівки свого «керівництва». Так, на той момент самопроголошений заступник мера міста поставив йому задачу забрати з моргу тіла 17 воїнів ЗСУ та скласти їх у братську могилу на місці масового поховання в Ізюмі, що він і виконав», - пишуть у прокуратурі.

У відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

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