Занял должность «начальника управления ЖКХ»: в Харьковской области сообщили о подозрении коллаборанту

Житель г. Изюм добровольно вступил в должность «начальника управления ЖКХ».

В Харьковской области правоохранители заочно сообщили о подозрении 32-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в конце июня прошлого года житель г. Изюм вступил в должность «начальника управления ЖКХ временной военно-гражданской администрации Изюмского района».

На псевдодолжности он находился до начала сентября 2022 года.

«Подозреваемый выполнял все указания своего «руководства». Так, на тот момент самопровозглашенный заммэра города поставил ему задачу забрать из морга тела 17 воинов ВСУ и сложить их в братскую могилу на месте массового захоронения в Изюме, которое он и выполнил», - пишут в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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