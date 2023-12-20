Повестки могут вручать представители ЖЭКов и ОСМД, поселковые головы: документ можно проигнорировать только в одном случае

В Украине повестки могут вручать не только сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказал руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в интервью «РБК-Украина».
Соответствующим правом наделены также представители территориальных общин, объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-эксплуатационных контор, а также старосты и поселковые головы.
По его словам, эти люди могут раздавать повестки военнообязанным, чтобы те, в свою очередь, пришли в свой военкомат (ТЦК и СП) для уточнения данных и прохождения медкомиссии.
Владимир Фитьо добавил, что иногда повестки вбрасывают в почтовый ящик, если не смогли лично в руки отдать конкретному человеку.
«Если это, например, сознательный гражданин – это его ни к чему не обязывает, но это информирует о том, что ему следует обратиться в свой ТЦК и СП. Выходит, что по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этот человек просто проинформирован», - отметил он.
Так что такую повестку военнообязанный может «просто проигнорировать», потому что документ нужно получать лично.
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