НАГС: Европейская комиссия дает четкий сигнал о возобновлении конкурсов на государственную службу и реформе оплаты труда

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Если вы увидели дымок над Верховной Радой, то – да, это оно»: Александра Устинова анонсировала принятие парламентом закона о медицинском каннабисе

Верховная Рада примет закон о медицинском каннабисе, по которому граждане смогут приобретать его по рецепту.

Возможность каждого посетить своего тяжелобольного близкого родственника или присутствовать на его погребении это составляющая конституционного права на неприкосновенность личной и семейной жизни, источником которой является достоинство человека, - КСУ

Государство обязано предоставить каждому осужденному к лишению свободы лицу по крайней мере потенциальную возможность кратковременного выезда за пределы колонии в связи с таким исключительным личным обстоятельством, как смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающего жизни больного, - Конституционный Суд Украины принял решение.

Не хакерская атака: стало известно, почему возникли проблемы с сайтом Судебной власти и Электронным судом

Причина – выход из строя оборудования на одной из площадок обработки данных

Оформление в собственность помещения на верхнем этаже многоквартирного дома как нежилой недвижимости, - БП ВС пересмотрела дело после решения ЕСПЧ

Большая Палата Верховного Суда после решения ЕСПЧ вдохнула новую жизнь в дело совладельцев многоквартирного дома по поводу судьбы помещения, предназначенного для обслуживания коммуникаций, на которое хотели оформить право собственности.

Сторона, в пользу которой принято решение, имеет право на возмещение расходов на экспертизу, проведенную до подачи иска, - позиция Большой Палаты ВС

Отказ в возмещении судебных расходов на проведение экспертизы стороне, в пользу которой принято судебное решение, не согласуется с принципами разумности, добросовестности, справедливости и правовой определенности, - Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов кассационных судов.

  1. Публикации
  2. / В Украине

НАГС: Европейская комиссия дает четкий сигнал о возобновлении конкурсов на государственную службу и реформе оплаты труда

13:48, 20 декабря 2023
Следует принять закон о реформе оплаты труда №8222, возобновить конкурсы на госслужбу и дать госслужащем удостоверения в Дії, - НАДС.
НАГС: Европейская комиссия дает четкий сигнал о возобновлении конкурсов на государственную службу и реформе оплаты труда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина в ходе панельной дискуссии сообщила о том, что позиция Европейской комиссии заключается в необходимости возобновить конкурсы на государственную службу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия в своем Отчете от 8 ноября о возможности начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС указала, что «у Украины есть определенный уровень подготовки в сфере реформы государственного управления с ограниченным прогрессом, достигнутым в течение отчетного периода. В то время как украинское государственное управление оказалось устойчивым во время агрессивной войны рф против Украины, реформа замедлилась или остановилась в ряде секторов, в частности в найме и отборе на основе заслуг, классификации должностей и реформе заработной платы, а также в информационной системе управления персоналом».

В следующем году Украина, по словам ЕК, в частности, должна:

  • обеспечить своевременное приведение действующего законодательства в соответствие с Законом об административной процедуре во всех областях его действия;
  • возобновить наем и процесс отбора на основе заслуг, а также ввести классификацию должностей в качестве предпосылки для комплексной реформы заработной платы;
  • добиться прогресса в развертывании информационной системы управления человеческими ресурсами по всей стране.

Как отметила Наталья Алюшина, Европейская комиссия дает четкий сигнал относительно возобновления конкурсов на основе заслуг, внедрения классификации должностей как предпосылки комплексной реформы системы оплаты труда, а также прогресса во внедрении информационной системы управления человеческими ресурсами. Глава НАГС отметила, что подготовка Плана Ukraine Facility также содержит индикаторы, относящиеся к упомянутым направлениям.

«По наиболее чувствительному вопросу – оплаты труда.

Законопроект №8222 принят в парламенте в первом чтении. Это основа реформы, определяющая рамку системы оплаты труда на основе классификации должностей. Уже разработаны подзаконные акты, в частности, Каталог всех должностей государственной службы. Но мы учитываем возможности Государственного бюджета и финансовую состоятельность страны.

Поэтому правительственное решение закрепить условия оплаты труда государственных служащих в следующем году в Законе Украины «О государственном бюджете» обусловлено требованиями времени и отражает позицию Минфина относительно возможности Госбюджета. Однако это еще не реформа. Это шаг к ней, обусловленный реальными условиями. Надеемся получить поддержку парламента с законопроектом №8222», - отметила Наталья Алюшина.

Относительно возобновления прозрачных конкурсов. «В мае 2022-го Парламент поддержал законопроект, позволявший назначать людей на должности без конкурса. Это был болезненный вопрос после остановки конкурсов во время пандемии. Однако, учитывая ситуацию в безопасности, решение было поддержано. Теперь понимаем, что надо двигаться дальше. Коммуницируем тезисы о возвращении к конкурсной процедуре и о необходимости ее усовершенствования. Теперь должны начинать все с начала. Ведь наработанная Концепция усовершенствования конкурсной процедуры в 2021 году – не отвечает действующим реалиям», - отметила Наталья Алюшина.

Что касается цифровизации процессов на государственной службе. «Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами движется, имеем открытую вторую фазу. 1 декабря Правительство поддержало постановление, которое, в частности, предусматривает определенную интеграцию Дії и HRMIS. Да, появится возможность использования мобильного приложения Портала Дія», - подчеркнула глава НАГС.

Напомним, что речь идет о том, что Правительство дало старт Дії для госслужащих. Теперь у Дії для чиновников будут Электронное удостоверение и возможность участвовать в опросах.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду