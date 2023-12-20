НАГС: Европейская комиссия дает четкий сигнал о возобновлении конкурсов на государственную службу и реформе оплаты труда

Следует принять закон о реформе оплаты труда №8222, возобновить конкурсы на госслужбу и дать госслужащем удостоверения в Дії, - НАДС.

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина в ходе панельной дискуссии сообщила о том, что позиция Европейской комиссии заключается в необходимости возобновить конкурсы на государственную службу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Еврокомиссия в своем Отчете от 8 ноября о возможности начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС указала, что «у Украины есть определенный уровень подготовки в сфере реформы государственного управления с ограниченным прогрессом, достигнутым в течение отчетного периода. В то время как украинское государственное управление оказалось устойчивым во время агрессивной войны рф против Украины, реформа замедлилась или остановилась в ряде секторов, в частности в найме и отборе на основе заслуг, классификации должностей и реформе заработной платы, а также в информационной системе управления персоналом».

В следующем году Украина, по словам ЕК, в частности, должна:

обеспечить своевременное приведение действующего законодательства в соответствие с Законом об административной процедуре во всех областях его действия;

возобновить наем и процесс отбора на основе заслуг, а также ввести классификацию должностей в качестве предпосылки для комплексной реформы заработной платы;

добиться прогресса в развертывании информационной системы управления человеческими ресурсами по всей стране.

Как отметила Наталья Алюшина, Европейская комиссия дает четкий сигнал относительно возобновления конкурсов на основе заслуг, внедрения классификации должностей как предпосылки комплексной реформы системы оплаты труда, а также прогресса во внедрении информационной системы управления человеческими ресурсами. Глава НАГС отметила, что подготовка Плана Ukraine Facility также содержит индикаторы, относящиеся к упомянутым направлениям.

«По наиболее чувствительному вопросу – оплаты труда.

Законопроект №8222 принят в парламенте в первом чтении. Это основа реформы, определяющая рамку системы оплаты труда на основе классификации должностей. Уже разработаны подзаконные акты, в частности, Каталог всех должностей государственной службы. Но мы учитываем возможности Государственного бюджета и финансовую состоятельность страны.

Поэтому правительственное решение закрепить условия оплаты труда государственных служащих в следующем году в Законе Украины «О государственном бюджете» обусловлено требованиями времени и отражает позицию Минфина относительно возможности Госбюджета. Однако это еще не реформа. Это шаг к ней, обусловленный реальными условиями. Надеемся получить поддержку парламента с законопроектом №8222», - отметила Наталья Алюшина.

Относительно возобновления прозрачных конкурсов. «В мае 2022-го Парламент поддержал законопроект, позволявший назначать людей на должности без конкурса. Это был болезненный вопрос после остановки конкурсов во время пандемии. Однако, учитывая ситуацию в безопасности, решение было поддержано. Теперь понимаем, что надо двигаться дальше. Коммуницируем тезисы о возвращении к конкурсной процедуре и о необходимости ее усовершенствования. Теперь должны начинать все с начала. Ведь наработанная Концепция усовершенствования конкурсной процедуры в 2021 году – не отвечает действующим реалиям», - отметила Наталья Алюшина.

Что касается цифровизации процессов на государственной службе. «Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами движется, имеем открытую вторую фазу. 1 декабря Правительство поддержало постановление, которое, в частности, предусматривает определенную интеграцию Дії и HRMIS. Да, появится возможность использования мобильного приложения Портала Дія», - подчеркнула глава НАГС.

Напомним, что речь идет о том, что Правительство дало старт Дії для госслужащих. Теперь у Дії для чиновников будут Электронное удостоверение и возможность участвовать в опросах.

Автор: Наталя Мамченко

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