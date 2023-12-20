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  1. Суд инфо

Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

14:15, 20 декабря 2023
ВККС определила результаты квалификационной оценки двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС
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Во вторник, 19 декабря, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования и определила результаты квалификационной оценки двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Кипчарский Александр Николаевич – Золочевский районный суд Львовской области – 811,5 – соответствует занимаемой должности

Лозицкий Станислав Олегович – Ратновский районный суд Волынской области – отложено рассмотрение вопроса на 20.12.2023

Ранее сообщалось, что кандидаты, ожидавшие назначения на должности судей с 2016 года, наконец-то получили рекомендации.

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