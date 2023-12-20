Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

У вівторок, 19 грудня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Кіпчарський Олександр Миколайович - Золочівський районний суд Львівської області - 811,5 - відповідає займаній посаді

Лозицький Станіслав Олегович - Ратнівський районний суд Волинської області - відкладено розгляд питання на 20.12.2023.

Раніше ми писали, що кандидати, які чекали призначення на посади суддів з 2016 року, нарешті отримали рекомендації.

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