Зусилля України в дипломатії та проведенні реформ: посли G7 провели зустріч з Дмитром Кулебою

Посли зустрілися з Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля України в дипломатії та проведенні реформ у 2023 році.

Джерело фото: ЕРА

Посли країн G7 обговорили з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зусилля України в дипломатії та проведенні реформ у 2023 році.

Про це сказано у повідомленні G7.

Посли зазначили, що підтвердили свою тісну координацію та продовження роботи над забезпеченням якомога ширшої міжнародної підтримки Формули миру України та відновлення і відбудови.

Раніше «Судово-юридичній газеті» стали відомі подробиці зустрічі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів з послами країн G7, яка відбулася 9 листопада.

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