Європейський суд відмовився зняти санкції з Романа Абрамовича

Роман Абрамович програв судовий процес щодо скасування санкцій.

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Суд Європейського Союзу підтвердив санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, які були застосовані до нього у зв’язку з війною рф проти України. Раніше мільярдер позивався з наміром скасувати включення себе до санкційного списку. Про це повідомляє Reuters.

"Суд загальної юрисдикції відхиляє позов, поданий Абрамовичем, тим самим підтримуючи обмежувальні заходи, вжиті проти нього", — йдеться в рішенні суду ЄС.

Як ми писали, Роман Абрамович був внесений до санкційного списку ЄС разом із російськими посадовцями, відомими бізнесменами та олігархами в березні 2022 року.

У ЄС заявили, що Абрамович «має давні та тісні зв’язки з володимиром путіним», «мав привілейований доступ до президента та підтримував із ним дуже добрі стосунки».

У травні 2022 року він подав позов проти ЄС, намагаючись скасувати його включення до списку санкцій.

Абрамович стверджує, що в оцінці Європейського Союзу була «явна помилка», а рішення включити його до списку є «порушенням основних прав» і «невиправданим втручанням» у його основні права, закріплені в законодавстві ЄС.

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