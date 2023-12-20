Европейский суд отказался снять санкции с Романа Абрамовича

Роман Абрамович проиграл судебный процесс по отмене санкций.

Суд Европейского Союза подтвердил санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, которые были применены к нему в связи с войной рф против Украины. Ранее миллиардер судился с намерением отменить включение себя в санкционный список. Об этом сообщает Reuters

"Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный Абрамовичем, тем самым поддерживая ограничительные меры, предпринятые против него", - говорится в решении суда ЕС.

Как мы писали, Роман Абрамович был внесен в санкционный список ЕС вместе с российскими чиновниками, известными бизнесменами и олигархами в марте 2022 года.

В ЕС заявили, что Абрамович «имеет давние и тесные связи с владимиром путиным», «имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения».

В мае 2022 года Абрамович подал иск против ЕС, пытаясь отменить его включение в список санкций.

Абрамович утверждает, что в оценке Европейского Союза была "явная ошибка", а решение включить его в список является "нарушением основных прав" и "неоправданным вмешательством" в его основные права, закрепленные в законодательстве ЕС.

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