Кандидаты, ожидавшие назначения на должности судей с 2016 года, наконец-то получили рекомендации

Высшая квалификационная комиссия судей 19 декабря 2023 года предоставила рекомендации 26 участникам двух конкурсов на должности судей судов первой инстанции – участникам конкурсов на занятие 35 вакантных должностей судей местных судов и 7 вакантных должностей судей местных общих судов в судах Донецкой и Луганской областей.
Указанные конкурсы были объявлены ВККС еще 5 августа 2019 года.
Для кандидатов, которые 19 декабря наконец-то получили рекомендации ВККС, конкурс на должности судей стал, вероятно, самым продолжительным в истории судебной власти Украины.
Еще в марте 2014 года они впервые получили рекомендации на назначение на должности судей, а уже в 2015 году Высший совет юстиции внес соответствующие представления в Администрацию Президента.
Впрочем, из Администрации Президента документы относительно части кандидатов в 2016 году были возвращены в Совет юстиции. Формальным основанием стали изменения в Конституцию (относительно правосудия).
Следовательно, кандидатам пришлось ждать нового конкурса, который из-за утраты полномочного состава ВККС в 2019 году фактически состоялся только в 2023 году.
Таким образом, ВККС 19 декабря предоставила рекомендации таким кандидатам:
Дяків Андрій Ігорович – на посаду судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області;
Краснокутська Наталія Сергіївна – на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області;
Войтух Олександр Михайлович – на посаду судді Краматорського міського суду Донецької області;
Шевчук Руслана Миколаївна – на посаду судді Заставнівського районного суду Чернівецької області;
Селівон Анатолій Олександрович – на посаду судді Господарського суду Рівненської області;
Мірошниченко Дмитро Євгенович – на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;
Карнаух Назар Петрович – на посаду судді Калинівського районного суду Вінницької області;
Мазур Дмитро Григорович – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
Скриннікова Наталія Сергіївна – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;
Перова Олена Володимирівна – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;
Соловйова Ольга Олександрівна – на посаду судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
Денькович Ольга Іванівна – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
Михайлова Ілона Миколаївна – на посаду судді Октябрського районного суду міста Полтави;
Віхров Олександр Володимирович – на посаду судді Господарського суду Запорізької області;
Савчук Ірина Олександрівна – на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області;
Якімець Тарас Ігоровича - на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;
Форощук Світлана Анатоліївна – на посаду судді Старобільського районного суду Луганської області;
Гордійчук Наталія Олексіївна – на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;
Краснокутський Сергій Олександрович – на посаду судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області;
Альошина Крістіна Юріївна – на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду;
Патієвич Андрій Борисович – на посаду судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;
Примак-Березовська Ольга Степанівна – на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;
Балаклицька Ольга Володимирівна – на посаду судді Господарського суду міста Києва;
Озадовський Руслан Юрійович – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
Блащук Артем Миколайович – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;
Жила Володимир Сергійович – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как 15-16 декабря состоялся конкурс на 500 вакантных должностей судей местных общих судов.
Автор: Вячеслав Хрипун
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