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Кандидаты, ожидавшие назначения на должности судей с 2016 года, наконец-то получили рекомендации

13:06, 20 декабря 2023
26 кандидатов на должности судей почти десять лет ждали новых рекомендаций от ВККС.
Кандидаты, ожидавшие назначения на должности судей с 2016 года, наконец-то получили рекомендации
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 19 декабря 2023 года предоставила рекомендации 26 участникам двух конкурсов на должности судей судов первой инстанции – участникам конкурсов на занятие 35 вакантных должностей судей местных судов и 7 вакантных должностей судей местных общих судов в судах Донецкой и Луганской областей.

Указанные конкурсы были объявлены ВККС еще 5 августа 2019 года.

Для кандидатов, которые 19 декабря наконец-то получили рекомендации ВККС, конкурс на должности судей стал, вероятно, самым продолжительным в истории судебной власти Украины.

Еще в марте 2014 года они впервые получили рекомендации на назначение на должности судей, а уже в 2015 году Высший совет юстиции внес соответствующие представления в Администрацию Президента.

Впрочем, из Администрации Президента документы относительно части кандидатов в 2016 году были возвращены в Совет юстиции. Формальным основанием стали изменения в Конституцию (относительно правосудия).

Следовательно, кандидатам пришлось ждать нового конкурса, который из-за утраты полномочного состава ВККС в 2019 году фактически состоялся только в 2023 году.

Таким образом, ВККС 19 декабря предоставила рекомендации таким кандидатам:

Дяків Андрій Ігорович – на посаду судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області;

Краснокутська Наталія Сергіївна – на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Войтух Олександр Михайлович – на посаду судді Краматорського міського суду Донецької області;

Шевчук Руслана Миколаївна – на посаду судді Заставнівського районного суду Чернівецької області;

Селівон Анатолій Олександрович – на посаду судді Господарського суду Рівненської області;

Мірошниченко Дмитро Євгенович – на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Карнаух Назар Петровична посаду судді Калинівського районного суду Вінницької області;

Мазур Дмитро Григорович – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Скриннікова Наталія Сергіївна – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Перова Олена Володимирівна – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Соловйова Ольга Олександрівна – на посаду судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;

Денькович Ольга Іванівна – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Михайлова Ілона Миколаївна – на посаду судді Октябрського районного суду міста Полтави;

Віхров Олександр Володимирович – на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

Савчук Ірина Олександрівна – на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області;

Якімець Тарас Ігоровича - на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;

Форощук Світлана Анатоліївна – на посаду судді Старобільського районного суду Луганської області;

Гордійчук Наталія Олексіївна – на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Краснокутський Сергій Олександрович – на посаду судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області;

Альошина Крістіна Юріївна – на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду;

Патієвич Андрій Борисович – на посаду судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;

Примак-Березовська Ольга Степанівна – на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Балаклицька Ольга Володимирівна – на посаду судді Господарського суду міста Києва;

Озадовський Руслан Юрійович – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Блащук Артем Миколайович – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Жила Володимир Сергійович – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как 15-16 декабря состоялся конкурс на 500 вакантных должностей судей местных общих судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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