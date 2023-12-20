По словам мэра столицы, новый путепровод имеет новые параметры, которые увеличат пропускную способность.

Источник фото: Виталий Кличко

В Киеве официально открыли движение Дегтяревским путепроводом после реконструкции для проезда автотранспорта и трамвая.

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, новый путепровод имеет новые параметры: «Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки».

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты полотна. Открыто движение и заездами и съездами с нового путепровода.

Весь комплекс работ, а именно – устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также обустроят велодорожки и тротуары.

Ранее в КГГА сообщали, что в связи с аварийной ситуацией, которая произошла на строительной площадке во время монтажа балок, закрытие движения транспорта продлили до 20 декабря.

На время работ организация дорожного движения осуществлялась временными схемами объезда.

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