Суд продолжил меру пресечения судье Тандыру, совершившему смертельное ДТП с нацгвардейцем

Он будет находиться под стражей без права на залог до 17 февраля.

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он будет находиться под стражей без права на залог до 17 февраля, сообщает Суспильне.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего. Речь идет о ДТП на блокпосту в Киеве, где он сбил насмерть нацгвардейца.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.

29 августа ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра.

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