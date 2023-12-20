Суд продолжил меру пресечения судье Тандыру, совершившему смертельное ДТП с нацгвардейцем

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он будет находиться под стражей без права на залог до 17 февраля, сообщает Суспильне.
Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего. Речь идет о ДТП на блокпосту в Киеве, где он сбил насмерть нацгвардейца.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Также мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.
29 августа ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра.
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