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  1. В Україні

Суд продовжив запобіжний захід судді Тандиру, який скоїв смертельне ДТП із нацгвардійцем

12:47, 20 грудня 2023
Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.
Суд продовжив запобіжний захід судді Тандиру, який скоїв смертельне ДТП із нацгвардійцем
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Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру.  Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого, повідомляє Суспільне.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Йдеться про ДТП на блокпосту у Києві, де він збив на смерть нацгвардійця.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також ми розповідали, обвинувальний акт відносно Тандира передано до суду.

29 серпня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира.

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