Суд продовжив запобіжний захід судді Тандиру, який скоїв смертельне ДТП із нацгвардійцем

Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого, повідомляє Суспільне.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Йдеться про ДТП на блокпосту у Києві, де він збив на смерть нацгвардійця.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також ми розповідали, обвинувальний акт відносно Тандира передано до суду.

29 серпня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира.

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