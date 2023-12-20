На Харківщині покарали колаборантів: один забезпечував окупантів продуктами, інша — коригувала вогонь

Чоловік допомагав загарбникам у заволодінні майном односельчан та розповідав про особливості місцевості, щоб вони могли краще орієнтуватись.

Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині засудили ворожих поплічників, які допомагали загарбникам під час окупації сіл. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Один з них отримав покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі.

Як стало відомо, чоловік під час окупації с. Циркуниактивно допомагав російським військовим. Він забезпечував їх продуктами харчування, а також передав їм генератор.

Пособник загарбників розповідав їм про домоволодіння інших мешканців села, в яких були матеріальні цінності та запаси палива, і допомагав у заволодінні майном односельчан.

Крім того, він надавав окупантам відомості щодо особливостей місцевості, аби вони могли краще орієнтуватись на ній.

Також засуджено жінку, яка передавала ворогу дані про ЗСУ. Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Зазначається, що мешканка с. Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику зс рф інформацію про переміщення українських військових. Отримані дані ворог використовував для завдання ударів по Куп’янщині.

Коригувальницею виявилась пекар на місцевому підприємстві. Під час обшуку у неї виявили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.