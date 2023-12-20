В Харьковской области наказали коллаборантов: один обеспечивал оккупантов продуктами, другая — корректировала огонь

Мужчина помогал захватчикам в завладении имуществом односельчан и рассказывал об особенностях местности, чтобы они могли лучше ориентироваться.

В Харьковской области осудили вражеских приспешников, которые помогали захватчикам во время оккупации сел. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Один из них получил наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как стало известно, мужчина во время оккупации с. Циркуны активно помогал российским военным. Он снабжал их продуктами питания, а также передал им генератор.

Пособник захватчиков рассказывал им о домовладениях других жителей села, у которых были материальные ценности и запасы топлива, и помогал в завладении имуществом односельчан.

Кроме того, он предоставлял оккупантам сведения об особенностях местности, чтобы они могли лучше ориентироваться на ней.

Также осуждена женщина, которая передавала врагу данные о ВСУ. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Отмечается, что жительница с. Гусинка Купянского района с помощью мессенджеров и в телефонных разговорах сообщала представителю вс рф информацию о перемещении украинских военных. Полученные данные враг использовал для нанесения ударов по Купянщине.

Корректировщицей оказалась пекарь на местном предприятии. Во время обыска у нее был обнаружен мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.