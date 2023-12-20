За словами мера столиці, новий шляхопровід має нові параметри, які збільшать пропускну спроможність.

Джерело фото: Віталій Кличко

У Києві офіційно відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом після реконструкції для проїзду автотранспорту та трамваю.

Як зазначив мер столиці Віталій Кличко, новий шляхопровід має нові параметри: «Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 000 автомобілів на добу».

Також на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна. Відкритий рух і заїздами та зʼїздами з нового шляхопроводу.

Увесь комплекс робіт, а саме - влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також облаштують велодоріжки та тротуари.

Раніше у КМДА повідомляли, що у зв’язку з аварійною ситуацією, що сталася на будівельному майданчику під час монтажу балок, закриття руху транспорту продовжили до 20 грудня.

На час робіт організація дорожнього руху здійснювалася тимчасовими схемами об’їзду.

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