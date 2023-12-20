Кандидати, які чекали призначення на посади суддів з 2016 року, нарешті отримали рекомендації

26 кандидатів на посади суддів майже десять років чекали на нові рекомендації від ВККС.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 грудня 2023 року надала рекомендації 26 учасникам двох конкурсів на посади суддів судів першої інстанції – учасникам конкурсів на зайняття 35 вакантних посада суддів місцевих судів та 7 вакантних посад суддів місцевих загальних судів в судах Донецької та Луганської областей.

Зазначені конкурси були оголошені ВККС ще 5 серпня 2019 року.

Для кандидатів, які 19 грудня нарешті отримали рекомендації ВККС, конкурс на посади суддів став, ймовірно, найбільш тривалим в історії судової влади України.

Ще у березні 2014 року вони вперше отримали рекомендації на призначення на посади суддів, а вже у 2015 році Вища рада юстиції внесла відповідні подання в Адміністрацію Президента.

Втім, з Адміністрації Президента документи щодо частини кандидатів у 2016 році були повернуті у Раду юстиції. Формальною підставою стали зміни у Конституцію (щодо правосуддя).

Відтак, кандидатам довелося чекати нового конкурсу, який через втрату повноважного складу ВККС у 2019 році, фактично відбувся лише у 2023 році.

Таким чином, ВККС 19 грудня надала рекомендації наступним кандидатам:

Дяків Андрій Ігорович – на посаду судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області;

Краснокутська Наталія Сергіївна – на посаду судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Войтух Олександр Михайлович – на посаду судді Краматорського міського суду Донецької області;

Шевчук Руслана Миколаївна – на посаду судді Заставнівського районного суду Чернівецької області;

Селівон Анатолій Олександрович – на посаду судді Господарського суду Рівненської області;

Мірошниченко Дмитро Євгенович – на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Карнаух Назар Петрович – на посаду судді Калинівського районного суду Вінницької області;

Мазур Дмитро Григорович – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Скриннікова Наталія Сергіївна – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Перова Олена Володимирівна – на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Соловйова Ольга Олександрівна – на посаду судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;

Денькович Ольга Іванівна – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Михайлова Ілона Миколаївна – на посаду судді Октябрського районного суду міста Полтави;

Віхров Олександр Володимирович – на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

Савчук Ірина Олександрівна – на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області;

Якімець Тарас Ігоровича - на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;

Форощук Світлана Анатоліївна – на посаду судді Старобільського районного суду Луганської області;

Гордійчук Наталія Олексіївна – на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Краснокутський Сергій Олександрович – на посаду судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області;

Альошина Крістіна Юріївна – на посаду судді Запорізького окружного адміністративного суду;

Патієвич Андрій Борисович – на посаду судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;

Примак-Березовська Ольга Степанівна – на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Балаклицька Ольга Володимирівна – на посаду судді Господарського суду міста Києва;

Озадовський Руслан Юрійович – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Блащук Артем Миколайович – на посаду судді Подільського районного суду міста Києва;

Жила Володимир Сергійович – на посаду судді Сихівського районного суду міста Львова.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, як 15-16 грудня відбувся конкурс на 500 вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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