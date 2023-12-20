Усилия Украины в дипломатии и проведении реформ: послы G7 провели встречу с Дмитрием Кулебой

Послы встретились с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить усилия Украины в дипломатии и проведении реформ в 2023 году.

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Послы стран G7 обсудили с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой усилия Украины в дипломатии и проведении реформ в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении G7.

Послы отметили, что подтвердили свою тесную координацию и продолжение работы над обеспечением как можно более широкой международной поддержки Формулы мира Украины и восстановления и отстройки.

Ранее «Судебно-юридической газете» стали известны подробности встречи членов Высшей квалификационной комиссии судей с послами стран G7, которая состоялась 9 ноября.

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