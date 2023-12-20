НАДС: Європейська комісія дає чіткий сигнал щодо відновлення конкурсів на державну службу

Треба прийняти закон про реформу оплати праці №8222, відновити конкурси на держслужбу і надати держслужбовцям посвідчення і Дії, - НАДС.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина під час панельної дискусії повідомило про те, що позиція Європейської комісії полягає у необхідності відновити конкурси на державну службу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Єврокомісія в своєму Звіті від 8 листопада стосовно можливості розпочати з Україною переговори про вступ до ЄС вказала, що «Україна має певний рівень підготовки у сфері реформи державного управління з обмеженим прогресом, досягнутим протягом звітного періоду. У той час, як українське державне управління виявилося стійким під час агресивної війни рф проти України, реформа сповільнилася або зупинилася у низці секторів, зокрема у наймі й відборі на основі заслуг, класифікації посад і реформі заробітної плати, а також у інформаційній системі управління персоналом».

У наступному році Україна, за словами ЄК, зокрема, повинна:

забезпечити своєчасне приведення чинного законодавства у відповідність із Законом про адміністративну процедуру в усіх сферах його дії;

відновити наймання та процес відбору на основі заслуг, а також запровадити класифікацію посад як передумову для комплексної реформи заробітної плати;

досягти прогресу в розгортанні інформаційної системи управління людськими ресурсами по всій країні.

Як зазначила Наталія Алюшина, Європейська комісія дає чіткий сигнал щодо відновлення конкурсів на основі заслуг, запровадження класифікації посад як передумови комплексної реформи системи оплати праці, а також – щодо прогресу у впровадженні інформаційної системи управління людськими ресурсами. Голова НАДС зауважила, що підготовка Плану Ukraine Facility також містить індикатори, які стосуються згаданих напрямів.

«Щодо найбільш чутливого питання – оплати праці.

Законопроект № 8222 прийнято у парламенті у першому читанні. Це – основа реформи, що визначає рамку системи оплати праці на основі класифікації посад. Вже розроблено підзаконні акти, зокрема Каталог усіх посад державної служби. Але ми зважаємо на можливості Державного бюджету та фінансову спроможність країни.

Тому урядове рішення закріпити умови оплати праці державних службовців у наступному році в Законі України «Про державний бюджет» обумовлене вимогами часу і відображає позицію Мінфіну щодо спроможності Держбюджету. Проте, це ще не реформа. Це – крок до неї, зумовлений реальними умовами. Маємо надію отримати підтримку парламенту із законопроектом №8222», - зауважила Наталія Алюшина.

Щодо відновлення прозорих конкурсів. «У травні 2022-го Парламент підтримав законопроект, який дозволяв призначати людей на посади без конкурсу. Це було болюче питання після зупинки конкурсів під час пандемії. Проте, з огляду на безпекову ситуацію рішення було підтримано. Наразі розуміємо, що треба рухатися далі. Комунікуємо тези щодо повернення до конкурсної процедури і про необхідність її удосконалення. Тепер, маємо починати все з початку. Адже напрацьована Концепція удосконалення конкурсної процедури в 2021 році – не відповідає чинним реаліям», - зазначила Наталія Алюшина.

Щодо цифровізації процесів на державній службі. «Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами рухається, маємо відкриту другу фазу. 1 грудня Уряд підтримав постанову, яка зокрема передбачає певну інтеграцію Дія та HRMIS. Так, з’явиться можливість використання мобільного додатку Порталу Дія», - наголосила Голова НАДС.

Нагадаємо, що йдеться про те, що Уряд дав старт Дії для держслужбовців. Тепер у Дії для чиновників будуть Електронне посвідчення і можливість брати участь в опитуваннях.

Автор: Наталя Мамченко

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