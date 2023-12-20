Повістки можуть вручати представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови: документ можна проігнорувати лише в одному випадку

У ЗСУ зазначили: якщо повістку просто кинули в поштову скриньку, її можна проігнорувати.

Фото: 24tv.ua

В Україні повістки можуть вручати не тільки співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це розповів керівник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо у інтерв’ю «РБК-Україна».

Так, відповідним правом наділені також представники територіальних громад, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-експлуатаційних контор, а також старости та селищні голови.

За його словами, ці люди можуть роздавати повістки військовозобов'язаним, щоб ті, своєю чергою, прийшли в свій військкомат (ТЦК і СП) для уточнення даних і проходження медкомісії.

Володимир Фітьо додав, що іноді повістки вкидають у поштову скриньку, якщо не змогли особисто в руки віддати конкретній людині.

«Якщо це, наприклад, свідомий громадянин - це його ні до чого не зобов'язує, але це інформує про те, що йому слід звернутися в свій ТЦК і СП. Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І таким чином цю людину просто поінформували», - зазначив він.

Отож таку повістку військовозобов'язаний може «просто проігнорувати», тому що документ потрібно отримувати особисто.

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