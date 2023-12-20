Ремонт с убытком в 700 тысяч гривен: чиновников Ужгородского горсовета разоблачили на хищении

Установлено, что должностные лица горсовета, коммунального предприятия и предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий КП.

Фото: suspilne.media

Чиновников Ужгородского городского совета разоблачили на хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В частности, правоохранители разоблачили схему хищения средств из местного бюджета должностными лицами Ужгородского городского совета в сговоре с местным предпринимателем. Они во время проведения ремонтных работ нанесли ущерб государству в 700 тысяч гривен.

Среди подозреваемых – начальник отдела одного из Департаментов и директор коммунального предприятия, а также физическое лицо-предприниматель.

Установлено, что должностные лица Департамента горсовета, коммунального предприятия и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия.

Для этого вносили в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и стоимости работ. Как следствие сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 тысяч гривен, что подтверждается экспертными выводами.

В среду, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по месту проживания подозреваемых и других причастных лиц.

На основании собранных улик начальнику отдела одного из Департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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