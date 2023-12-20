Исполняющого обязанности руководителя Черновицкой таможни уволили из-за возможной причастности к контрабанде

По данным таможни, он мог способствовать контрабанде электронных сигарет из Румынии более чем на 40 млн грн.

Исполняющий обязанности руководителя Черновицкой таможни уволен из-за возможной причастности к контрабанде электронных сигарет. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Как сообщается, в августе во время внеплановой проверки обнаружили, что чиновники могли помочь ввезти из Румынии в Украину вне таможенного контроля электронные сигареты на сумму более 40 млн гривен. Таможенные органы Румынии подтвердили эту информацию.

Правоохранители устанавливают всех, кто может быть причастен к этой схеме. Приняты дисциплинарные меры к 17 таможенникам, а руководителя Черновицкой таможни уволили.

Также двум таможенникам сообщили подозрения в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия.

По данным СМИ, обязанности руководителя Черновицкой таможни исполняет Юрий Герасимов.

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