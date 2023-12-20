Сбежал за границу, когда получил боевую повестку: в Киеве сообщили о подозрении уклонисту

Мужчина уклонился от призыва и незаконно пересек границу Украины.

Фото: today.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за уклонение от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В декабре 2022 года 39-летний уроженец Луганской области прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Отсрочок от призыва у него не было.

«Мужчина, находясь на военном учете, получил боевую повестку, но так и не явился в сборный пункт. Работниками полиции установлено, что данное лицо уклонилось от призыва и незаконно пересекло границу Украины», - сообщили в полиции.

По этому факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Уклонисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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