У Києві на парковці вибухнув пікап, пофарбований під військовий: є постраждалий, фото

У Подільському районі столиці стався вибух на парковці біля житлового будинку. Про це повідомили у КМДА.

За інформацією, вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий.

Детонація сталася на пасажирському сидінні саме в момент, коли власник наближався до машини.

На місці події працюють профільні служби. Внаслідок інциденту водій отримав незначні травми, однак від госпіталізації відмовився.

У поліції Києва зазначили, що правоохоронці зʼясовують обставини вибуху у Подільському районі.

«За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою, вибухнув автомобіль. Постраждав власник транспортного засобу.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби», — зазначили у поліції.

