Депутати хочуть знову дозволити переглядати вартість будівництва чи ремонтів за кошти держбюджету: є умови

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінювати вартість будівництва та ремонтів, які фінансуються державою та розпочаті під час карантину чи воєнного стану.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких заступник очільника монобільшості Андрій Мотовиловець та очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа зреєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9448 про внесення зміни до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо можливості змінення умов договору про закупівлю, яким пропонується передбачити можливість збільшення вартості будівництва та ремонту, які фінансуються державним коштом та розпочаті під час карантину чи в період воєнного стану.

Як зазначається пояснювальній записці, з початку суттєво зросли ціни на будівельні матеріали. Водночас законодавство забороняє змінювати вартість робіт, зокрема з будівництва та ремонту, які фінансуються за державній кошт. Законодавчі зміни спрямовані на часткове скасування зазначеної заборони

Закопроєктом пропонуєтсья внести зміни до закону «Про публічні закупівлі» та встановити, що під час карантину та воєнного стану ціна договору про закупівлю робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту (без зміни обсягу робіт (послуг) та без зміни їх якості) може змінюватися в бік збільшення за умови документального підтвердження експертною організацією, що має право на проведення експертизи проекту будівництва відповідно до законодавства. Зазначені зміни можливі, якщо договори про будівництво та ремонт були укладені під час воєнного стану чи карантину

У разі збільшення ціни договору про закупівлю робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту замовник оприлюднює відповідне повідомлення в системі державних закупівель. Вартість будівництва\ремонту за державні кошти у випадках визначених законом може переглядатися лише один раз.

Водночас дія закону, разі ухвалення не буде поширюватися на договори, які укладені з компаніями РФ

Це вже не перша спроба переглядати вартість будівництва та ремонтів за державні кошти. Як повідомляла «Судово-юридична газета», на початку березня Верховна Рада відхилила законопроєкт про збільшення вартості будівництва чи ремонтів за кошти державного бюджету.

Автор: Ярослав Конощук

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