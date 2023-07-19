Зеленський підписав закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби: хто буде перевіряти «шлюбних аферистів»

Закон передбачає обов’язкову перевірку стосовно можливої фіктивності шлюбів претендентів на іміграцію.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до закону «Про імміграцію», яким передбачається проведення перевірки щодо можливої фіктивності шлюбів претендентів на імміграцію в Україну.

Законом доповнено закон про імміграцію новою статтею 4-1 та встановлено, що шлюб з громадянином України для іммігранта не є підставою для отримання дозволу на іміграцію якщо:

один з подружжя прийняв матеріальну компенсацію в обмін на згоду на укладення шлюбу, якщо це не є обов’язковим при укладенні шлюбу за межами України;

подружжя не проживає спільно або не веде спільного домашнього господарства;

подружжя не зустрічалося або не спілкувалося до укладення шлюбу;

подружжя не розмовляють мовою, зрозумілою одним одному;

один із подружжя раніше вже перебував у шлюбі з громадянином України або іммігрантом, який не був визнаний підставою для надання дозволу на імміграцію;

подружжя нічого не знає про особисте життя одне одного

Крім того, міграційна служба відмовить у дозволі на імміграцію, якщо чоловік і дружина не подадуть заяву особисто.

Документом уповноважено Державну міграційну службу проводити перевірку можливої фіктивності шлюбу

Відмова надати письмову згоду кожного з подружжя чи подружжя на проходження перевірки є підставою для відмови у наданні дозволу на іміграцію.

Як зазначається у пояснювальній записці, запровадження таких перевірок пов’язане з тим, що проведений СБУ моніторинг міграційних процесів за 2018—2020 роки засвідчив значне поширення способу легалізації іноземців через укладення шлюбу. Зокрема, протягом останніх двох років у кілька разів збільшилася кількість спроб переправлення в Україну громадян Афганістану, Пакистану, Ірану, Іраку начебто під приводом об’єднання сім’ї у зв’язку з одруженням з громадянками України або іммігрантками, які отримали право на постійне проживання в Україні.

Крім цього зазначеним законом скорочено строк розгляду заяви про дозвіл на іміграцію до 6 місяців за умови, що зазначений документ було подано до Державної міграційної служби.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зобов’язання здати відбитки пальців для прийняття чи виходу з громадянства України.

Автор: Ярослав Конощук

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