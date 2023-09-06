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Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення

08:46, 6 вересня 2023
У чиновників, які встигли самі знайти в своїх деклараціях брехню, буде шанс виправитися після спливу строку на подання виправленої декларації.
Чиновники, які встигнуть знайти в своїх деклараціях брехню раніше НАЗК, зможуть надати обов’язкові для розгляду НАЗК пояснення
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Прийнятий 5 вересня закон про відновлення декларування змінює правила подання виправленої декларації чиновниками та посадовцями.

Так, відповідно до підготовленої до другого читання редакції законопроекту 9534 у чиновників буде шанс зіграти на випередження перед НАЗК, яке лише має намір перевірити їх декларацію.

Нагадаємо, чинна редакція ч. 4 ст. 45 Закону про запобігання корупції передбачає, що упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів. У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Разом з тим, новим законом значно збільшується строк на подачу такої виправленої декларації. Так, встановлюється, що упродовж 30 днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей, що підтверджується відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили, або рішенням НАЗК, суб’єкт декларування упродовж 10 днів зобов’язаний подати відповідну декларацію, у тому числі виправлену декларацію з достовірними відомостями.

У разі самостійного виявлення суб’єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спливу терміну для подання виправленої декларації, але до початку проведення НАЗК повної перевірки цієї декларації, суб’єкт декларування може звернутися до НАЗК з листом з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей та неподання виправленої декларації у зазначений термін, додавши підтвердні документи. Подані суб’єктом декларування таким чином відомості мають бути розглянуті НАЗК під час повної перевірки цієї декларації.

При цьому, у редакції до другого читання виключили норму, за якою встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. Відповідні зміни передбачені правками до ч. 4 статті 51-4 закону про запобігання корупції.

У законі залишиться лише норма про те, що у разі встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом 10 робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом. Також НАЗК повідомляє суб’єкту декларування про результати здійсненого щодо нього моніторингу способу життя протягом п’яти днів з дня його завершення.

Також ми писали, що з закону приберуть норму про обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців. А саме, зі статті 51-3 Закону «Про запобігання корупції», яка регулює повну перевірку декларацій, вилучається слово «обов’язкова» зі словосполучення «обов’язкова повна перевірка» (у всякому разі, так передбачено фінальною поправкою у редакції Комітету, яку внесла його голова Анастасія Радіна).

Автор: Наталя Мамченко

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