Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Принятый 5 сентября закон о возобновлении декларирования изменяет правила подачи исправленной декларации чиновниками и должностными лицами.

Так, согласно подготовленной ко второму чтению редакции законопроекта 9534, у чиновников будет шанс сыграть на опережение перед НАПК, которое только намеревается проверить их декларацию.

Напомним, действующая редакция ч. 4 ст. 45 Закона о предотвращении коррупции предусматривает, что в течение семи дней после подачи декларации субъект декларирования имеет право подать исправленную декларацию, но не более трех раз. В случае привлечения субъекта декларирования к ответственности за неподачу, несвоевременную подачу декларации или в случае обнаружения в ней недостоверных сведений субъект декларирования обязан представить соответствующую декларацию с достоверными сведениями.

Вместе с тем, новым законом значительно увеличивается срок подачи такой исправленной декларации. Так устанавливается, что в течение 30 дней после подачи декларации субъект декларирования имеет право подать исправленную декларацию.

В случае привлечения субъекта декларирования к ответственности за неподачу декларации или в случае обнаружения в ней недостоверных сведений, что подтверждается соответствующим решением суда, вступившим в законную силу, или решением НАПК, субъект декларирования в течение 10 дней обязан подать соответствующую декларацию, в том числе исправленную декларацию по достоверным сведениям.

В случае самостоятельного выявления субъектом декларирования в декларации недостоверных сведений после истечения срока для представления исправленной декларации, но до начала проведения НАПК полной проверки этой декларации, субъект декларирования может обратиться в НАПК с письмом с объяснением причин, приведших к внесению недостоверных сведений и непредставление исправленной декларации в указанный срок, добавив подтверждающие документы. Представленные субъектом декларирования таким образом сведения должны быть рассмотрены НАПК при полной проверке этой декларации.

При этом в редакции ко второму чтению исключили норму, согласно которой установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации. Соответствующие изменения предусмотрены правками к ч. 4 статьи 51-4 закона о предотвращении коррупции.

В законе останется только норма о том, что в случае установления несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам Национальным агентством предоставляется возможность субъекту декларирования в течение 10 рабочих дней предоставить письменное объяснение по данному факту. Также НАПК сообщает субъекту декларирования о результатах осуществленного по нему мониторинга образа жизни в течение пяти дней со дня его завершения.

Также мы писали, что из закона уберут норму об обязательности полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц. А именно из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательная» из словосочетания «обязательная полная проверка» (во всяком случае, так предусмотрено финальной поправкой в редакции Комитета, которую внесла его глава Анастасия Радина).

Автор: Наталья Мамченко

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