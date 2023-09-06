Наши партнеры в США готовы реагировать на любые попытки наступления на независимость НАБУ и САП – НАБУ

Директор НАБУ рассказал, что ему пообещали во время многодневного визита в США.

Семен Кривонос и директор ФБР Кристофер Рэй (Источник фото: НАБУ)

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали о, вероятно, главном достижении визита руководителей НАБУ, САП и председателя Высшего антикоррупционного суда в Соединенные Штаты Америки, который длился с 26 августа по 3 сентября.

Директор НАБУ Семен Кривонос особо отметил две встречи, которые имел в США – с Советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и директором ФБР Кристофером Рейем.

По итогам прошедших встреч Семен Кривонос сообщил, что в США «поддерживают усиление институциональной способности антикоррупционных органов», но при этом заокеанские партнеры Украины готовы «реагировать на любые попытки наступления на независимость НАБУ и САП».

Напомним, что одновременный визит в Вашингтон председателя ВАКС Веры Михайленко, директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко выглядел несколько неожиданно. К тому же, о целях и итогах визита ВАКС, НАБУ и САП сообщили достаточно лаконично, с использованием общих фраз о демонстрации американским партнерам своих достижений в сфере противодействия коррупции. Детальнее о визите в Америку украинских руководителей антикоррупционной инфраструктуры, читайте по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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