Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
До Верховної Ради внесли законопроект про скорочення Великої Палати Верховного Суду і можливість відкликання суддів ВП ВС

Пропонується, аби до Великої Палати входило 14 суддів замість 21, і їх можна було відкликати, а також, щоб адміністративні справи за позовами проти Вищої ради правосуддя могли потрапити до доповідача-судді ВП ВС будь-якої спеціалізації.

Чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік

Що зміниться з 1 жовтня для жінок, які мають диплом медика, та для їх роботодавців.

Трампа можуть усунути від балотування на пост президента на підставі 14-тої поправки до Конституції США, - подано перший позов

Активісти подали перший позов до суду щодо права Дональда Трампа балотуватися на пост президента США, а конституційні дебати навколо заборони йому бути кандидатом більш масштабні, ніж уявляли раніше, - Politico.

Щодо Олексія Сальнікова та Максима Пампури порушено дисциплінарне провадження

Дисциплінарна справа порушена після звернення Ради суддів України.

Верховний Суд отримає нового суддю

У 2019 році Вища рада правосуддя відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Наші партнери в США готові реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП – НАБУ

08:25, 6 вересня 2023
Директор НАБУ розповів, що йому пообіцяли під час багатоденного візиту в США.
Наші партнери в США готові реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП – НАБУ
Семен Кривонос та директор ФБР Крістофер Рей (Джерело фото: НАБУ)
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Національному антикорупційному бюро розповіли про, ймовірне, головне досягнення візиту керівників НАБУ, САП та голови Вищого антикорупційного суду у Сполучені Штати Америки, який тривав з 26 серпня по 3 вересня.

Директор НАБУ Семен Кривонос особливо відзначив дві зустрічі, які мав в США – з Радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та директором ФБР Крістофером Рейєм.

За підсумками проведених зустрічей Семен Кривонос повідомив, що в США «підтримують посилення інституційної спроможності антикорупційних органів», але при цьому заокеанські партнери України готові «реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП».

Нагадаємо, що одночасний візит у Вашингтон голови ВАКС Віри Михайленко, директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименко, виглядав дещо несподівано. До того ж, про мету та підсумки візиту ВАКС, НАБУ та САП повідомили досить лаконічно, з використанням загальних фраз про демонстрацію американським партнерам своїх досягнень у сфері протидії корупції. Детальніше про візит в Америку українських керівників антикорупційної інфраструктури, читайте за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду
  • Андрій Зінченко
    Андрій Зінченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду