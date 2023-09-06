Наші партнери в США готові реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП – НАБУ

Директор НАБУ розповів, що йому пообіцяли під час багатоденного візиту в США.

Семен Кривонос та директор ФБР Крістофер Рей (Джерело фото: НАБУ)

У Національному антикорупційному бюро розповіли про, ймовірне, головне досягнення візиту керівників НАБУ, САП та голови Вищого антикорупційного суду у Сполучені Штати Америки, який тривав з 26 серпня по 3 вересня.

Директор НАБУ Семен Кривонос особливо відзначив дві зустрічі, які мав в США – з Радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном та директором ФБР Крістофером Рейєм.

За підсумками проведених зустрічей Семен Кривонос повідомив, що в США «підтримують посилення інституційної спроможності антикорупційних органів», але при цьому заокеанські партнери України готові «реагувати на будь-які спроби наступу на незалежність НАБУ і САП».

Нагадаємо, що одночасний візит у Вашингтон голови ВАКС Віри Михайленко, директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименко, виглядав дещо несподівано. До того ж, про мету та підсумки візиту ВАКС, НАБУ та САП повідомили досить лаконічно, з використанням загальних фраз про демонстрацію американським партнерам своїх досягнень у сфері протидії корупції. Детальніше про візит в Америку українських керівників антикорупційної інфраструктури, читайте за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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