Латвія хоче замінувати кордон з росією та білоруссю

Якнайшвидше Латвія хоче побудувати паркан, встановити датчики та кабелі, а також розмістити міни на кордоні з рф та білоруссю.

Джерело фото: ArmyInform

Міністерство оборони Латвії розглядає розміщення на кордоні з росією та білоруссю протитанкових мін та інших додаткових перешкод для зміцнення безпеки східного держкордону, – заявила Міністр оборони Латвії Інара Мурнієце, пише TVNET.

У концепції йдеться про те, що необхідне інженерне вдосконалення зовнішнього кордону Латвії фізичними та технологічними рішеннями відповідно до потенційної загрози супротивника є важливим комплексом заходів для зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни.

Крім того, Національні збройні сили у співпраці з Державною прикордонною службою та органами державної безпеки мають розробити та навчити планів та механізмів співпраці для гібридних та звичайних сценаріїв загроз.

«Кордон має бути облаштований, і це відповідальність МВС – побудувати паркан, встановити датчики та кабелі, і це потрібно зробити якнайшвидше. Також кордон має бути облаштований і з військової точки зору. Навіть якщо ми бачимо, що одна частина групи найманців «Вагнера» перенаправляється до росії та Африки, інші залишаються в білорусі, і ситуація може швидко змінитися», – зазначила Мурнієце.

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