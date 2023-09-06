Латвия хочет заминировать границу с россией и беларусью

Как можно быстрее Латвия хочет построить забор, установить датчики и кабели, а также разместить мины на границе с россией и беларусью.

Источник фото: ArmyInform

Министерство обороны Латвии рассматривает размещение на границе с россией и беларусью противотанковых мин и других дополнительных препятствий для укрепления безопасности восточной госграницы, – заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, пишет TVNET.

В концепции говорится о том, что необходимое инженерное совершенствование внешней границы Латвии физическими и технологическими решениями в соответствии с потенциальной угрозой противника является важным комплексом мер для укрепления внутренней и внешней безопасности страны.

Кроме того, Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и органами государственной безопасности должны разработать и обучить планов и механизмов сотрудничества для гибридных и обычных сценариев угроз.

«Граница должна быть обустроена, и это ответственность МВД – построить забор, установить датчики и кабели, и это нужно сделать как можно быстрее. Также граница должна быть обустроена и с военной точки зрения. Даже если мы видим, что одна часть группы наемников «Вагнера» перенаправляется в россию и Африку, другие остаются в беларуси, и ситуация может быстро измениться», – отметила Мурниеце.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.