Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

Могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет

Что изменится с 1 октября для женщин, имеющих диплом медика, и для их работодателей.

Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск

Активисты подали первый иск в суд по поводу права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США, а конституционные дебаты вокруг запрета ему быть кандидатом более масштабны, чем представляли ранее, - Politico.

В отношении Алексея Сальникова и Максима Пампуры открыто дисциплинарное производство

Дисциплинарное дело начато после обращения Совета судей Украины.

Верховный Суд получит нового судью

В 2019 году Высший совет правосудия отказал во внесении представления о назначении Павла Пархоменко на должность судьи Верховного Суд.

  1. В мире

Латвия хочет заминировать границу с россией и беларусью

10:53, 6 сентября 2023
Как можно быстрее Латвия хочет построить забор, установить датчики и кабели, а также разместить мины на границе с россией и беларусью.
Латвия хочет заминировать границу с россией и беларусью
Источник фото: ArmyInform
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министерство обороны Латвии рассматривает размещение на границе с россией и беларусью противотанковых мин и других дополнительных препятствий для укрепления безопасности восточной госграницы, – заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, пишет TVNET.

В концепции говорится о том, что необходимое инженерное совершенствование внешней границы Латвии физическими и технологическими решениями в соответствии с потенциальной угрозой противника является важным комплексом мер для укрепления внутренней и внешней безопасности страны.

Кроме того, Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с Государственной пограничной службой и органами государственной безопасности должны разработать и обучить планов и механизмов сотрудничества для гибридных и обычных сценариев угроз.

«Граница должна быть обустроена, и это ответственность МВД – построить забор, установить датчики и кабели, и это нужно сделать как можно быстрее. Также граница должна быть обустроена и с военной точки зрения. Даже если мы видим, что одна часть группы наемников «Вагнера» перенаправляется в россию и Африку, другие остаются в беларуси, и ситуация может быстро измениться», – отметила Мурниеце.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду