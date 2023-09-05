В Украине планируют вернуть налоговые проверки

Налоговые проверки остановили на время войны, однако Кабмин хочет вернуть их уже с 1 октября этого года.

Источник фото: epravda.com.ua

Во время заседания во вторник, 5 сентября, Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отмены моратория на проведение налоговых проверок», – сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс и Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», согласно которым с 1 октября 2023 года будет восстановлено проведение документальных (плановых и внеплановых) налоговых проверок.

Ранее эта деятельность была запрещена на период военного или чрезвычайного положения на территории Украины. Однако проверки во время действия военного положения будут проводиться только в условиях, гарантирующих безопасность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.