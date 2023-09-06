Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла закон о возобновлении декларирования. Пока финальная редакция еще неизвестна, впрочем в редакции ко второму чтению, одобренной Комитетом, законопроект о возобновлении декларирования 9534 предусматривает облегчение для должностных лиц в части принятия средств, которые предоставили международные партнеры на компенсацию их командировочных расходов.

Так, в законе предлагается установить, что не подлежат декларированию доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку в соответствии с пунктом 3 ч. 2 статьи 23 Закона о предотвращении коррупции.

А именно, если такое возмещение или покрытие расходов осуществляется за счет средств государственного или местного бюджета, средств международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора (соорганизатора) мероприятия, для участия в котором лицо находится в служебной командировке.

Соответственно, при этом депутаты предлагают не распространять ограничения стоимости подарков на подарки, получаемые как возмещение или покрытие расходов на служебную командировку, если такое возмещение или покрытие расходов осуществляется за счет средств государственного или местного бюджета, средств международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора (соорганизатора) мероприятия, для участия в котором лицо находится в служебной командировке.

Также в целом меняется норма статьи 23 закона о принятии подарков. Напомним, сейчас чиновники могут принимать подарки, если стоимость таких подарков не превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на день принятия подарка, единовременно, а совокупная стоимость таких подарков, полученных от одного лица (группы лиц) в течение года, не превышает двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного лица на 1 января того года, в котором приняты подарки.

В соответствии с изменениями лица, указанные в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 Закона, могут принимать подарки, соответствующие общепризнанным представлениям о гостеприимстве, кроме случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если стоимость таких подарков единовременно не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц , установленных в день принятия подарка, а совокупная стоимость таких подарков, полученных от одного лица (группы лиц) в течение года, не превышает четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года, в котором приняты подарки.

Также упрощается норма о конфликте интересов между дарителем и одаренным – устанавливается 3-летний «срок давности» с момента получения подарка. Сейчас в законе любой срок отсутствует.

Так, в законопроекте предусматривается, что решения, принятые лицом, указанным в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 настоящего Закона, в пользу лица, от которого она или его близкие лица получили в течение последних трех лет подарок, считаются принятыми в условиях реального конфликта интересов, и эти решения распространяются положения статьи 67 (незаконные акты и сделки).

Следовательно, если со времени получения подарка прошло уже 3,5 года, то эти решения не будут ставить под сомнение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в редакции ко второму чтению, подготовленной Комитетом, законопроект предусматривает, что лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, и конечный срок для представления которых настал до дня вступления в силу нового Закона, подают такие декларации не позднее 31 января 2024 года.

Следует отметить, что законопроект предлагает исключить норму об обязательности полной проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение и субъектов с высоким уровнем коррупционных рисков. Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Также, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета. Кроме того, Законом о возобновлении декларирования предлагают на время войны освободить чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

Также мы писали, что руководители ВАКС, НАБУ и САП решили публично не рассказывать детали визита в Вашингтон.

Автор: Наталья Мамченко

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