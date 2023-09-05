Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие 2 года, а в НАТО – еще раньше, – Стефанишина

Ход войны будет определять политические рамки принятия решения о членстве в ЕС, однако Украине достаточно 2 года, – Стефанишина.

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Украина будет готова вступить в членство в ЕС через два года, а в Североатлантический альянс – еще раньше, – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Голосу Америки.

Отвечая на заявление президента Евросовета Шарля Мишеля о необходимости подготовки блока к расширению до 2030 года, Елена Стефанишина заявила, что это не означает, что Украине придется ждать еще 7 лет на свое вступление.

По ее словам, Украина имеет возможность:

успешно провести переговоры;

выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов;

создать условия для восстановления украинской экономики, что позволит стать конкурентоспособным членом Европейского Союза.

«Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения», – отметила чиновница.

Кроме того, по словам Стефанишиной, вступление в НАТО может быть гораздо ближе за этот срок.

«Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из самых сильных, самых мощных и самых известных армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства», – добавила вице-премьер-министр.

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