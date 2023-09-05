Давид Арахамия о закрытом публичном доступе к Реестру деклараций: в индивидуальном порядке попросим НАПК обнародовать наши декларации

Давид Арахамия успокоил общественность относительно закрытого для публичного доступа Реестра деклараций – будут просить НАПК обнародовать декларации депутатов в индивидуальном порядке.

Как известно, 5 сентября Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 9534 о возобновлении декларирования.

Вместе с тем депутаты провалили голосование за поправку, которая предполагала возобновление публичного доступа к Реестру деклараций. Так что знать, подал ли определенный депутат, чиновник, судья или другой субъект декларацию, будут только НАПК и уполномоченные субъекты.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поспешил успокоить общественность, указав, что отдельные субъекты декларирования могут попросить НАПК открыть их декларации.

«Сегодня парламент проголосовал за возобновление декларирования – 329 голосов в формате, проходимом для зачисления нашими международными партнерами.

Но кроме международных партнеров у нас есть гражданское общество, которое недовольно тем, что по умолчанию реестр декларантов доступен для проверок НАБУ и НАПК и не доступен для кого-либо.

Здесь есть предохранители.

Через год автоматически весь реестр будет открыт по-прежнему. Мы предусмотрели норму, согласно которой декларант может добровольно открыть свою декларацию всем людям, а не только проверяющим органам.

Мы с руководством парламента будем первым подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта.

P.S. Напоминаю, что норма закрытости реестра возникла по просьбе декларантов местных общин, проживающих на прифронтовых территориях, родственники которых могут быть в опасности, поэтому возник такой гибридный формат декларирования. Это никак не мешает уполномоченным проверяющим органам выполнять свою работу», – отметил он.

Напомним, как мы писали ранее, финальная редакция законопроекта предусматривает, что депутаты могут не декларировать квартиры в аренде, расходы на которые компенсируют из бюджета.

Кроме того, Законом о возобновлении декларирования предлагают на время войны освободить чиновников от обязанности указывать детали о местонахождении объектов недвижимости, где за границей проживает их семья.

Автор: Наталья Мамченко

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